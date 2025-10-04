阪神・佐藤輝が、85年掛布雅之以来となる球団生え抜き40年ぶりの「40本塁打＆100打点」達成から一夜明けた3日、甲子園球場で軽めの調整を行った。40発の内、バンテリンドームで7発、甲子園で11発。広大なフィールドに屈することなくアーチを量産した成果に「凄く価値があると思う。来年以降、凄く自信になっていく」と自賛した。多くの祝福も届き、「ありがたい」と笑顔を見せた。試合前日の1日には近大の先輩・糸井嘉男SAと会