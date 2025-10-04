オイシックスは3日、小林慶祐投手（32）が今季限りでの現役引退を表明したと発表した。日本生命から16年ドラフト2位でオリックスに入団。20年途中からは阪神にトレード移籍し、右の中継ぎ投手として活躍した。23年オフに戦力外となり、翌24年からオイシックスに加入。NPB通算104試合2勝4敗9ホールド、防御率4・13。球団を通じ「新潟という地でプレーできたこと、たくさんのサポーターの歓声の中でプレーできたこと、本当に良