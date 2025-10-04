俳優の草磲剛（５１）が３日、都内で、カンテレ・フジテレビ系主演ドラマ「終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−」（１３日スタート。月曜、後１０・００）の制作発表会見に出席した。中村ゆり（４３）、中村雅俊（７４）ら総勢１１人のキャストが一堂に会し、草磲が司会のようなマイク回しで会見を盛り上げた。幼い頃からテレビで見ていたという草磲と共演を果たし、中村ゆりは「草磲さんが