北海道北広島市で2025年10月3日午後、乗用車のタイヤが脱落する事故がありました。北広島市大曲南ヶ丘4丁目の国道36号で10月3日午後2時ごろ、札幌方向に走っていた乗用車の左前タイヤが脱落しました。外れたタイヤは左前方の路肩まで転がったあと、何らかの原因で跳ね返り、国道の反対側にある飲食店の屋外冷蔵庫に衝突し、止まりました。 けが人はいませんでした。警察よりますと、乗用車を運転していた人は「タイヤが外れる5