新潟市西区で開かれた“やわ肌ねぎ”の目合わせ会。生産者や市場関係者など約30人が集まり、出荷を前にしたネギの長さや太さといった規格などについて確認していました。6月～7月を除いて、ほぼ年間を通じて流通するやわ肌ねぎですが、10月以降に収穫されるものは“秋冬ネギ”と呼ばれ、やわらかく甘みがあり、しっとりとしたツヤが特徴です。今年は猛暑の影響で夏の時期に収穫されるネギに病害が多く発生し、出荷量が大幅に