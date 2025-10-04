阪神を２年ぶりのリーグ優勝へ導いた藤川監督を支えた首脳陣も、さまざまな思いを抱いてシーズンを戦った。コーチが今季を振り返る「２年ぶりＶ奪還コーチに聞く」。藤本敦士１軍総合コーチ（４７）は実質のナンバー２として、指導経験のない指揮官と濃密なコミュニケーションを取った。藤川監督を歴代の監督と照らし合わせながら、自身の役割を語った。ヘッドコーチという役職を置かない中、１軍総合コーチという肩書を与え