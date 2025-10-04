阪神・藤川球児監督（４５）が３日、甲子園球場で行われた全体練習後に取材に応じた。以下、主な一問一答。−原口と会話をしていた。「まあまあ、昨日（２日）のお礼とか、そういうことですね」−レギュラーシーズン最終戦の翌日は全休になることもあるが、練習を行った意味合いは。「普通に練習をしています。普通に練習をしているでしょ」−試合日と同様に。「いや、試合はもうずっと考えていなかったので。昨日の