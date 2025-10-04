「練習試合、阪神１−４オリックス」（３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神の高橋遥人投手（２９）がクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージで中継ぎとして登板する可能性が３日、浮上した。ＳＧＬで行われた２軍練習試合のオリックス戦では２番手で登板し、１回１安打無失点。中継ぎで登板すれば２０１９年９月２９日の中日戦（甲子園）で１回２／３を無失点に抑えて以来で、ポストシーズンでは自身初となる。