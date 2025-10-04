ＮＹ各市場５時台ダウ平均は２３８ドル高ナスダックはマイナス圏での推移 NY株式3日（NY時間16:00）（日本時間05:00） ダウ平均46758.34（+238.62+0.51%） ナスダック22780.51（-63.54-0.28%） CME日経平均先物46100（大証終比：+160+0.35%） 欧州株式3日終値 英FT100 9491.25（+63.52+0.67%） 独DAX 24378.80（-43.76-0.18%） 仏CAC40 8081.54（+24.91+0.31%） 米国債利回り