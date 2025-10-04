NY金先物12月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3908.90（+40.80+1.05%） 金１２月限は反発。米政府機関の閉鎖が続いていることが安全資産である金を支えた。米債務残高が３７億ドル超に膨張するなか、トランプ米大統領の共和党は歳出を削減しようとしている一方、民主党が低所得者や高齢者向けの医療費補助延長や拡大を要求しているため、予算案が議会を通過する見通しは今のところなく、少なくとも週明けまで閉鎖が継続する