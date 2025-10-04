巨人・戸郷翔征投手（２５）が異例のスケジュールでクライマックスシリーズ（ＣＳ）初勝利を目指す。ＣＳで過去３度先発して未勝利の右腕は、１日のレギュラーシーズン最終登板から中４日で６日に「みやざきフェニックス・リーグ」で調整登板に臨み、そこから中５日でＣＳ第１ステージ（Ｓ）第２戦の１２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に先発予定。「やるしかない。いい調整をして臨めたら一番」と並々ならぬ決意を示した。最善を尽く