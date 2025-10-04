©ABCテレビ 釘や金具を使わずに、細い木を幾何学的な文様に組み合わせる「組子」は、およそ1400年もの歴史を持つと伝わる日本の伝統的な木工技術です。そんな平面構造が当たり前の組子の常識を打ち破り、新たな技法「立体組子」を生み出したのが、「村山木工」の木工職人、村山伸一さん。世の中に存在していなかった唯一無二の技法を創り出しました。 ©ABCテレビ 村山さんが初めて挑んだ「立体組子」の作品があるのは