阪神・藤川球児監督（４５）が３日、甲子園球場で行われた全体練習後に取材に応じ、６日から始まる「みやざきフェニックス・リーグ」でベンチに入って、指揮を執る意向を明かした。本来は若手主体となる同リーグでの、１軍監督のベンチ入りは極めて異例。クライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルに向けた貴重な実戦機会だけに、主力組の調整ぶりを自らチェックして、日本一への道筋を描く。レギュラーシーズン１４３試合を戦