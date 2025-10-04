俳優の草磲剛（51）が3日、都内で行われたフジテレビ系ドラマ「終幕のロンド」の制作発表に出席した。共演する中村ゆり（43）は、座長の草磲のエピソードを披露。撮影現場で肌の荒れを子役にからかわれたというが、草磲が「女優さんなんだからそういうこと言うもんじゃない」とフォローを入れたという。「こんなに紳士でレディーファーストな男性が日本にいるのか」と絶賛されると、草磲は「うれし