オリックスとの練習試合に登板した阪神・デュプランティエ＝兵庫県尼崎市阪神のデュプランティエが3日、下肢の張りから約2カ月ぶりに実戦復帰した。オリックスとの練習試合（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）で2回無失点、一人の走者も許さなかった。ポストシーズンでの登板へ向け「勝利に貢献できるよう準備するだけ。もらった役割をしっかり果たしたい」と意欲を示した。伸びを感じさせた150キロ台の直球を含め、自身が持つ5球種