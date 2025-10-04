「練習試合、阪神１−４オリックス」（３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）ＣＳ（クライマックスシリーズ）に向けた試運転で力を示した。下肢の張りで戦列を離れていた阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が２回無安打無失点、２奪三振。「内容、結果ともに良い登板になったよ」と胸を張った。８月９日のヤクルト戦（京セラ）以来５５日ぶりとなる復帰登板で快投を披露した。初回、先頭の杉沢に１５０キロを投じるなど