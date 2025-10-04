日本サッカー協会は10月２日、パラグアイ戦（10日）とブラジル戦（14日）に臨む日本代表のメンバー27人を発表した。その中に、主軸である三笘薫（ブライトン）の名前がなかった。直近のチェルシー戦後、左足を引きずっており、森保一監督もコンディションの問題だと説明した。そんななか、「若干の怪我がある」としつつも、調子が上がっていない点に注目したのが韓国メディア『SPOTV NEWS』だ。「日本代表が衝撃の公式発表。