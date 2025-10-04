バブル期のリゾート施設・旧恵山モンテローザで１０月３日、火事がありました。けが人はいませんが、警察は現場付近に火の気がないことから、不審火とみて出火原因を調べることにしています。 火事があったのは、北海道函館市柏野町にある旧恵山モンテローザの建物です。１０月３日午前４時すぎ、近くの駐車場にいた男性から「火の粉が見える」などと警察に通報がありました。この火事で消防車など１２台が出