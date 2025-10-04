俳優・綾瀬はるか（４０）が３日、都内で行われたアリナミン製薬「ベンザブロックプレミアムＤＸ」新製品発表会にｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３０）、Ｍ！ＬＫの佐野勇斗（２７）と出席した。この日は商品にちなんだルーレットトークに挑戦。誕生から７０年目を迎えても尚、進化を続けるブランドにちなみ、「最近進化した」と感じたことを問われた綾瀬は「特にこれ、はないんですけど、日々進化中です！」と即答した。天然