避妊の失敗や性暴力によって、意図しない妊娠の不安に直面する女性は少なくない。そうした女性を救済する手段として有効と言えるだろう。厚生労働省の専門家部会が、現在は医師の処方箋が必要な緊急避妊薬について、市販薬とすることを了承した。今後、国の承認手続きを経て、今年度中にも薬局で買えるようになる見通しだ。購入に年齢制限はなく、親の同意も必要ない。ただ、一部の専門家から、転売目的での購入など悪用を懸