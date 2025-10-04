太平洋戦争末期、日本軍が天皇の居室や中央省庁を移すため極秘裏に掘削した巨大な地下壕（ごう）「松代大本営」（長野市）の歴史を伝える資料館が今月１１日、開館する。地元の研究グループが４０年にわたり構想を温めてきたもので、「本土決戦」に向けて建設した末に放棄された壕の歴史を後世に伝えていく。（波多江一郎）信州は「神州」山々の稜線（りょうせん）が迫る長野市松代町。山裾に開いた入り口から壕に足を踏み入れ