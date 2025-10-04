Ｊ１神戸のＦＷ宮代大聖（２５）が３日、次節の浦和戦（４日・埼玉スタジアム）に向けたオンライン会見に出席し「落とせない試合が続く。自分たちのストロングを最大限生かせるように準備したい」と必勝を誓った。現在、首位・鹿島に勝ち点４差の２位につけており、浦和戦の後は１７日にホームで鹿島戦も控える。リーグ戦６試合負けなしで、アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリートも開幕２連勝と、過密日程の中で好調だ。