²¼¹î¾å¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£µð¿Í¤Ï£±Æü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡¦ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¡¢£·£°¾¡£¶£¹ÇÔ£´°ú¤­Ê¬¤±¤ÇÁ´£±£´£³»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£Ãù¶â£±¤Î¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ç¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ò½ª¤¨¡¢£±£±Æü¤«¤éÆ±£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤òÁê¼ê¤ËÅ¨ÃÏ¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤à¡£¸¶Á°´ÆÆÄ»þÂå¤Ë?Ì¾»²ËÅ?¤È¤·¤Æ´öÅÙ¤â£Ã£Ó¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃ»´ü·èÀï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤¬¡¢¶¶¾å½¨¼ùºîÀïÀïÎ¬¥³¡¼¥Á