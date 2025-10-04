ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が１２月２７日にサウジアラビアでＷＢＣ同級１位アラン・ピカソ（メキシコ）と防衛戦を行う。現役世界ランカーが?モンスター?の対戦相手の実力を見定めた。日本フェザー級王者でＷＢＣ世界同級８位の阿部麗也（３２＝ＫＧ大和）が３日、ＹｏｕＴｕｂｅ「ボクサートリオｃｈ」に出演。動画内で「（井上対ピカソは）勝負論としては成り立たないと思う。ピカ