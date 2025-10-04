ソフトバンクの牧原大成内野手（３２）が３日のオリックス戦（みずほペイペイ）で、プロ１５年目にして初めて規定打席に到達した。育成出身選手として初の「首位打者」獲得が確実。２０１０年ドラフト育成５位入団の苦労人が勲章をほぼ手中に収めた。牧原大はこの日「３番・二塁」で出場し、３打数２安打で打率を３割４厘に押し上げた。３打席に立った時点でシーズン規定打席クリアとなるため、６回に代打を送られて途中交代。