5日から地区シリーズ、敵地フィラデルフィアの野球熱は異常米大リーグのドジャースは4日（日本時間5日）から、フィラデルフィアに乗り込みフィリーズとの地区シリーズ（5戦3勝制）を戦う。ここで脅威となりそうなのが、敵地の異常ともいえる熱気だ。1日（同2日）には有料の紅白戦に3万人以上のファンが集まった。フィリーズの主力選手はファンの力も借りる気満々だ。2008年以来17年ぶりの世界一へ、フィラデルフィアの熱気は高