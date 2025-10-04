阪神・藤川球児監督（４５）が３日、「ミスターオクトーバー」の出現を熱望した。１５日からのクライマックスシリーズ（ＣＳ）最終ステージまで再登録可能な期間が空くため、１軍全３１人の出場選手登録を抹消。「状態のいい選手を使うというところ」。レギュラーシーズン終了翌日も全体練習を行い、選手の動きを見つめた。独走のリーグ優勝を飾ったが、短期決戦は別ものだ。重要なのは「勢いのある選手」の存在。６日に始まる