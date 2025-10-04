◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―６ヤクルト（３日・マツダスタジアム）広島・小園が自力で“２冠”をたぐり寄せた。４回先頭で痛烈なライナーが遊撃・田中のグラブをはじき、一塁上でガッツポーズ。初回１死の打席は左前へのポテンヒットだった。「ラッキーもあったけど、良かった」。リーグ最多を５２度に伸ばすマルチ安打で１厘３毛差だった阪神・大山を上回り、最高出塁率のタイトルを手中に収めた。ラスト２試合は９打数無