◆パ・リーグソフトバンク１０―２オリックス（３日・みずほペイペイドーム福岡）ソフトバンク・牧原大が育成出身初の首位打者を確実とした。３打席に立ち、プロ１５年目で初めてシーズン規定打席に到達。しかも２安打で打率３割４厘とし、残り１試合で２位の柳町（２割９分２厘）に決定的な差をつけた。小久保監督は「今日で勝負あった。おめでとう」と、本拠地最終戦のスピーチで祝福した。２０１０年の育成ドラフト５位で