巨人の桑田真澄２軍監督（５７）が３日、“不変”を貫いて１６年以来９度目のファーム日本一を狙う方針を示した。４日に行われる中日とのファーム日本選手権（サンマリン宮崎）へ向けて、空路で宮崎入り。その後、同球場で前日練習を行い「我々は特別な野球をするつもりはありません。今年やってきた野球を、しっかりとグラウンドで表現できたらいい」と語った。「プロ野球でも（成績は）大体標準化される。いつも通りの戦いを