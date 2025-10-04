お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、5日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：30）に出演し、妹である俳優・伊藤沙莉への“もんく”を明かす。【番組カット】まさかのロケで遭遇！吉本新喜劇座員夫妻なるみ、黒田有（メッセンジャー）、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、ゲストとトークバトルを繰り広げる特別番組。先週に続き2週目となる今回は、ナジャ・グランディーバ