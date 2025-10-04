ナ・リーグ東地区王者のフィリーズが３日（日本時間４日）、地区シリーズ第１戦の本拠地・ドジャース戦を翌日に控えて本拠地のシチズンズバンクパーク（フィラデルフィア）で全体練習を行った。５６本塁打でドジャース・大谷翔平投手（３１）の５５本を上回って本塁打王に輝き、１３２打点もトップで２冠王に輝いたカイル・シュワバー外野手（３２）はフリー打撃を行って調整した。２５スイングで柵越えは３発。中堅から逆方向