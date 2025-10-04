女子ゴルフツアー「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」（スポニチ主催、23〜26日、兵庫）に出場する茶木詩央（明大2年）が3日、東京・越中島のスポニチを表敬訪問した。9月のパンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ（スポニチ共催）の個人戦で女子最上位となり出場権獲得。小菅洋人社長から「予選通過を目指して」と激励された。今季初Vの入谷響、荒木優奈、菅楓華と同じ05年生まれ。「凄いと思う。同じように頑張りた