快進撃が脚光を浴びている。チリで開催中のU-20ワールドカップで、スペイン、ブラジル、メキシコと同居した“死の組”（グループC）を早々に突破したのがモロッコだ。初戦で、スペインに２−０で快勝すると、ブラジルを２−１で撃破。強豪２か国を連破し、１試合を残して首位通過を決めている。アフリカのメディア『TRT AFRIKA』はこの躍進ぶりに注目。「モロッコがブラジルから２−１の歴史的な勝利。２試合で６ポイント