WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENに所属する仲田歩夢がインスタグラムを更新。最新ショットが好評だ。技巧派レフティは「少し前ですが、、color change」と報告。２枚のセルフィーを公開し、「最近はオリーブ系でおまかせしてます 毎度お気に入りです。どうですか〜？」と綴る。この投稿にフォロワーからは以下のようなコメントが寄せられた。「いい感じです！」「落ち着いたカラーいいですね」「さらに大人な感じですね