ＮＹ各市場４時台ダウ平均は２８９ドル高ナスダックはマイナス圏での推移 NY株式3日（NY時間15:08）（日本時間04:08） ダウ平均46809.41（+289.69+0.62%） ナスダック22780.75（-63.30-0.28%） CME日経平均先物46135（大証終比：+195+0.42%） 欧州株式3日終値 英FT100 9491.25（+63.52+0.67%） 独DAX 24378.80（-43.76-0.18%） 仏CAC40 8081.54（+24.91+0.31%） 米国債利回り