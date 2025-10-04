ボートレース多摩川の「G1ウェイキーカップ開設71周年記念」は3日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう4日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。菅の伸びは現状でも異次元。スリット後はターボが効いて一気に伸びていく。進入は外枠の2人が菅の外に付けるとみて、4カドを想定。やることはただ一つ。真骨頂の捲りで2個目のG1タイトルを勝ち取る。エース機と組む永井の舟足も完璧。旋回後の加速感は強烈だ。菅の