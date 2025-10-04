【6R】初日特選は福元啓太との連係が外れた薦田将伍だったが、仁藤秀の捲りを追う予想外の流れから白星スタートを切った。「判断を迷った。あれは福元君に追い上げないといけなかった。でも脚には余裕がある」反省点も口にしたが、動きは実にスムーズだ。2日目の準決。1番車をもらった薦田が悪くても中団をキープしていることだろう。たとえ後方に立ち遅れたとしてもタテ脚で前団をのみ込む。マークは隅直幸だが、別線の番