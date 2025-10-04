ボートレースびわこのルーキーシリーズ第17戦「スカパー！・JLC杯」は3日、2日目が終了した。きょう4日の3日目、注目レースは12Rだ。常住が初日ドリーム戦同様に、巧妙なイン先マイを決めてくる。的確な調整で出足を整えて速攻だ。2日目連勝の宮脇は、ターン回りの良さがキラリ輝く。伸びのいい広瀬は地元気鋭の走りでセンターアタック。登玉は期末の勝負駆けもかかっており（3日現在の今期勝率は5.41。前期のA2ボーダーは5.47