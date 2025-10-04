60号本塁打を放つマリナーズの捕手ローリー＝9月24日（AP＝共同）【フィラデルフィア共同】米野球専門誌のベースボール・ダイジェストは3日、今季の大リーグの最優秀選手（MVP）を発表し、野手部門ではマリナーズの捕手ローリーが初選出された。ドジャースの大谷翔平はヤンキースのジャッジに次ぐ3位で、2021年以来の受賞はならなかった。元選手や記者ら24人による選考で決定された。28歳で両打ちのローリーは今季、60本塁打、