◇明治安田J1第33節東京V1ー0湘南（2025年10月3日レモンS）明治安田J1リーグは1試合が行われ、東京Vがアウェーの湘南戦に1―0で勝利した。後半10分にFW染野唯月（24）がヘディングで決勝ゴール、守っては今季リーグ最多15度目の無失点で勝ち点39とし、暫定14位に浮上、J1通算250勝となった。降格圏の19位に沈む湘南は7連敗、17試合勝利なしとなった。