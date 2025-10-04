◇国民スポーツ大会第6日（2025年10月3日滋賀県・平和堂HATOスタジアム）陸上の800メートル予選が行われ、少年女子Aでは日本記録保持者の久保凛（17＝東大阪大敬愛高）が全体トップの2分6秒20で2組1着となり、4日の決勝に進んだ。成年男子では日本記録保持者の落合晃（19＝駒大）が1分48秒80で2組1着となり、決勝進出。成年女子三段跳びは高島真織子（26＝クラフティア）が13メートル64の大会記録で優勝した。悔し涙を流し