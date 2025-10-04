◇国民スポーツ大会第6日（2025年10月3日滋賀県・平和堂HATOスタジアム）成年男子800メートルの落合晃が予選2組1着で決勝へ進んだ。予選敗退に終わった世界選手権から間隔が短く「疲労がないと言ったらうそになる」としながらも、地元の歓声にも後押しされ、残り300メートルでペースを上げてフィニッシュ。4日の決勝では自身の持つ日本記録の更新を目標に掲げ「今季は自己ベストが出せていない。地元で更新したい」と意欲