【モスクワ共同】ロシア法務省は3日、2022年3月にロシア政府系テレビ「第1チャンネル」の生放送中に反戦メッセージを掲げた元番組編集者マリーナ・オフシャンニコワさんを「外国の代理人」（外国スパイと同義）に指定した。オフシャンニコワさんはロシアによるウクライナ侵攻開始の翌月、夜のニュース番組放送中に「戦争反対」と叫び、「プロパガンダを信じるな」と書いた紙を広げ罰金刑を受けた。23年10月にはロシア軍に関す