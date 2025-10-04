岐阜県警察本部岐阜県揖斐川町の山中に同県可児市の女性＝当時（33）＝の遺体を遺棄したとして、岐阜市の立花浩二容疑者（55）と内縁関係の神原美希容疑者（35）が再逮捕された事件で、女性が行方不明になる前に「知り合いに会いに行く」といった趣旨のことを関係者に伝え、出かけたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。両容疑者とみられる人物と合流した際の防犯カメラ映像には、女性が警戒する様子は写っていなかった