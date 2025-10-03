秋のフルーツの代表格、シャインマスカット。強い甘みが特徴のこの人気フルーツが、2025年は異例の安値となっています。山梨・笛吹市にある野澤観光農園は今、ブドウ狩りシーズンの真っただ中にあります。こちらでは大人2200円でシャインマスカットやピオーネなどが1時間、食べ放題です。2025年は、シャインマスカットの出来に例年と違いがあるといいます。野澤観光園・野澤誠生さん：今年は粒と房が小さいのが特徴です。（Q. 粒が