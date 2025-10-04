10月4日の深夜、静岡県清水町にある住宅の庭に置いてあったわらが燃える火事がありました。けが人はいませんでした。現場に火の気がないことから、警察は火事の原因を詳しく調べています。 警察によりますと、10月4日午後0時40分ごろ、清水町戸田の住人が、「家の庭にあるわらに火がついた」と警察に通報しました。 火はわら束を燃やし、およそ10分後に消し止められました。 この火事によるケガ人はいませんでした。 現場は夜