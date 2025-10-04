5人が死亡した事故現場。電柱には車が衝突したとみられる痕跡があった＝3日、三重県名張市三重県名張市で軽乗用車が横転し高校生を含む男女5人が死亡し、1人が重傷を負った事故で、車は冬用タイヤを装着していたことが3日、捜査関係者への取材で分かった。一般的に冬用はノーマルタイヤより乾燥路面での制動距離が長くなる。県警は、速度や定員超過に加え、冬用タイヤが制御に影響し右カーブを曲がりきれなかった可能性もあると