【その他の画像・動画等を元記事で観る】 平家の栄枯盛衰を描く日本文学史上の傑作が原作のオペラ『平家物語―平清盛―』（作曲：酒井健治、脚本：田渕久美子）が10月4・5日、埼玉・大宮のソニックシティでいよいよ世界初演を迎える。 前日の3日には、注目の新作オペラのゲネプロが公開された。その熱気に満ちた会見とゲネプロの様子を速報リポートする。 ■八木勇征演じる琵琶法師が物語のカギに ゲネプロに