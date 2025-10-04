男性グループ「FANTASTICS」の八木勇征（28）が3日、さいたま市の大宮ソニックシティ大ホールで4日開幕の新作オペラ「平家物語―平清盛―」の稽古を公開した。世界初演となる今作で琵琶法師を演じる。オペラ舞台に参加するのは初めてで「オペラ歌手の皆さんの声が楽器になっていて迫力があった」と尊敬のまなざしを向けた。今回は歌唱場面はなく語りが中心。今後オペラの舞台で歌いたいかと聞かれると「恐れ多いですよ！でも